Covid Emilia Romagna: cambio di colore, attesi i dati Iss

| 09:21 - 19 Febbraio 2021

Il centro storico di Rimini.

Attesi oggi i dati sul Covid dell'Iss che decreteranno i prossimi colori delle regioni. Mezza Italia rischia l'arancione da domenica; rosso l'Abruzzo, mentre la Val d'Aosta avrebbe i numeri per diventare la prima regione bianca. Il tasso di contagiosità della nostra regione oscilla attorno all'1 (che è la soglia limite oltre la quale si finisce in zona arancione, 1.25 per la rossa) e la tenuta degli ospedali. Intanto in provincia di Rimini i contagi non rallentano, secondo gli ultimi dati 152 persone sono risultate positive.