Addio a Romeo Signorini, morto di Covid a 71 anni. Moto Club Misano: "Un amico storico"



Misano Adriatico

19 Febbraio 2021

Un altro lutto per il covid, è morto Romeo Signorini agente di vigilanza venatoria, ma genio delle moto. Aveva 71 anni, a seguito di una crisi respiratoria si è spento mercoledì 17 febbraio. Lascia la moglie ed una figlia. Punto di riferimento per tanti motociclisti locali e non solo. "Ciao Romeo (Ramon) grande amante dei motori, - commentano gli amici del Moto Club Misano - avevi pure progettato e realizzato molte reppliche artigianali da gran premio, ci mancheranno i rombi dei tuoi motori. Ha sempre detto che ha dovuto lasciare gli studi di ingegneria a Bologna perché la famiglia non aveva risorse. Però si è sempre sentito un ingegnere della meccanica e non a caso ha iniziato a fare repliche artigianali di moto da Gran Premio. Riposa in pace amico".