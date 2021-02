Previsioni meteo del weekend: sul riminese giornate stabili, ma foschie

Attualità

Rimini

| 18:13 - 18 Febbraio 2021

Foto di repertorio.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 18/02/2021 ore 17:00

Alta pressione in rinforzo con giornate stabili e precipitazioni assenti, ma con la presenza di nebbie o foschie. Nel dettaglio:



Venerdì 19 Febbraio 2021

Stato del cielo: nuvoloso con possibili foschie in pianura, più soleggiato in montagna.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +3°C e +6°C, massime comprese tra +10°C e +13°C.

Venti: deboli e variabili.

Mare: calmo o poco mosso.

Attendibilità: alta.



Sabato 20 Febbraio 2021

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso con schiarite nel corso della giornata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +4°C e +7°C, massime comprese tra +11°C e +14°C.

Venti: deboli e variabili.

Mare: calmo o poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Domenica 21 Febbraio 2021

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto con foschie in pianura.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +4°C e +7°C, massime comprese tra +11°C e +14°C.

Venti: deboli e variabili.

Mare: calmo o poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Linea di tendenza: un campo di alta pressione sul Mediterraneo favorirà condizioni stabili nel periodo tra lunedì 22 e giovedì 25 febbraio, con probabili foschie e nebbie mattutine sulle aree pianeggianti. Temperature in ulteriore rialzo, più marcato in quota con presenza di inversione termica e valori ampiamente superiori alla media. Venti deboli e assenti e mari calmi.



