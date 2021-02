Mafie: il prefetto di Rimini Forlenza, verifiche mirate sugli alberghi

Attualità

Rimini

| 16:28 - 18 Febbraio 2021

Infiltrazioni mafiose in hotel.

"Dopo la firma del protocollo è stata già organizzata per i primi giorni della prossima settimana una giornata di formazione per consentire a polizia e carabinieri di essere operativi immediatamente sulla piattaforma, e quindi cominciare a lavorare a 360 gradi su questo fenomeno". Così il prefetto di Rimini, Giuseppe Forlenza, dopo le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi che, in un passaggio ieri al Senato dedicato al rischio di infiltrazioni criminali nelle imprese, ha citato gli accordi stipulati tra diverse prefetture e le Camere di Commercio.



Tra le ultime in ordine cronologico ad averlo fatto c'è quella di Rimini, visto che gli appetiti delle mafie per gli hotel di Rimini sono al centro dell'attenzione. Il protocollo firmato la settimana scorsa, aggiunge il prefetto Forlenza, "consente di svolgere verifiche mirate e un più stringente controllo sulle aziende del territorio andando a monitorare

passaggi anomali di quote o di attività".