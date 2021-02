Calcio D, rinviate Progresso-Mezzolara e Mezzolara-Sammaurese

Sport

| 16:19 - 18 Febbraio 2021

Lo scrivente Dipartimento Interregionale comunica che, a seguito di richiesta inoltrata dalla Società Mezzolara, preso atto della documentazione allegata proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto altresì del Protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie, e considerando la Circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid-19, per cause di forza maggiore sono rinviate a data da destinarsi le gare:

PROGRESSO - MEZZOLARA, 1° giornata di ritorno del Campionato Serie D in programma domenica 21 febbraio 2021

MEZZOLARA - SAMMAURESE, 2° giornata di ritorno del Campionato Serie D in programma mercoledì 24 febbraio 2021