Rimini: controlli nei parchi, 3 arresti e sequestrati quasi tre kg di droga

Cronaca

Rimini

| 14:40 - 18 Febbraio 2021

Controlli della Polizia nei parchi di Rimini.

Identificate circa 234 persone, controllati circa 100 veicoli, 30 tra esercizi commerciali e residence, 3 persone sono state arrestate per detenzione di droga ai fini di spaccio, avendo addosso numerosi dosi di sostanza stupefacente, sequestrati infine un totale di 1,9 Kg di marijuana, 859 gr. di hashish e 38 gr. di cocaina. E’ il bilancio dell’attività di controllo messa in atto questa settimana dalla Squadra volanti di Rimini.



Oltre alla verifica del rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di contrasto alla diffusione del virus COVID-19, gli agenti si sono costantemente impegnati con servizi mirati al contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti e della commissione di reati contro il patrimonio, all’interno dei parchi cittadini quali il Parco Murri, il Parco Cervi ed il Parco Marecchia.