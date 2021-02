Non rispetta le prescrizioni degli arresti domiciliari: arrestato 47enne perugino

Cronaca

Riccione

| 12:36 - 18 Febbraio 2021



Nel pomeriggio di mercoledì i carabinieri della stazione di Montescudo-Monte Colombo hanno arrestato un 47enne perugino pregiudicato, agli arresti domiciliari, per aver violato le prescrizioni imposte dalla comunità che lo ospitava e per lesioni personali. Per questo il tribunale di Urbino ha emesso un ordine di carcerazione.

Nel corso del pomeriggio poi i carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno arrestato un 28enne di San Giovanni in Marignano che invece aveva l’obbligo di firma, per un altro ordine carcerazione, stavolta del tribunale di Rimini, anch'egli per aver ripetutamente violato le prescrizioni imposte. Entrambi gli arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Rimini.