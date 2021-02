Domenica San Giovanni su Rai 3 Kilimangiaro per Borgo dei borghi 2021

Turismo

San Giovanni in Marignano

| 12:06 - 18 Febbraio 2021

Le riprese di rai 3 a San Giovanni in Marignano.

La provincia riminese in vetrina al “Kilimangiaro” di Rai Tre, domenica prossima 21 febbraio. La messa in onda del video su San Giovanni in Marinagno, in gara per il titolo “Borgo dei Borghi 2021”, avverrà all’interno del programma condotto da Camila Raznovich, a partire dalle 16.30. Dopo le riprese realizzate lo scorso ottobre, che hanno coinvolto tantissimi marignanesi, per la splendida cittadina è arrivato il momento di entrare nel vivo della sfida televisiva tra i borghi più belli della penisola e testimoniare non solo le proprie bellezze ma esserne portavoce per l’intero territorio riminese. Si potrà votare intorno al mese di marzo, attraverso una votazione online completamente gratuita, che potrà essere effettuata una volta al giorno con il proprio indirizzo mail. Lo specifico regolamento sarà divulgato nelle prossime settimane. "L’appuntamento è imperdibile - spiega in una nota l'amministrazione comunale - per cui invitiamo tutti a non perdere questa opportunità di scoprire e riscoprire le bellezze e le eccellenze dei nostri luoghi, nonchè tradizioni, eventi e curiosità".