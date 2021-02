Sportello sociale, il Comune di Coriano proroga la scadenza per richiedere i contributi

Attualità

Coriano

| 12:03 - 18 Febbraio 2021

L'assessora Beatrice Boschetti.



Il Comune di Coriano ha prorogato la scadenza della raccolta delle domande relative all’avviso pubblico per erogare contributi a sostegno delle abitazioni in locazione, con nuova scadenza per la presentazione delle domande al 19 marzo. Ad oggi sono pervenute 20 domande.



Agli strumenti e risorse messe a disposizione da Stato e Regioni, si affianca l'impegno economico dei servizi sociali, mediante l'erogazione di contributi a supporto delle spese di gestione della casa quali le utenze. Nell’anno 2020 sono state 21 le famiglie beneficiarie di contributi economici dello sportello sociale per un impegno economico di circa 28 mila 500 euro.



Destinatari dei contributi sono le persone singole o i nuclei familiari che si trovano in difficoltà economiche per perdita di lavoro, cassa integrazione, lavoratori precari o stagionali che hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro, ma anche coloro che hanno redditi molto bassi. E’ ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare.



La Regione Emilia-Romagna predisporrà una piattaforma regionale per la presentazione delle domande che verrà resa disponibile online. Alla piattaforma si potrà accedere solo tramite SPID. Il contributo massimo concedibile è una somma fissa pari a 3 mensilità del canone per un importo massimo di 1500 mila euro. Link sul sito del Comune.



L'assessora Beatrice Boschetti ai servizi socioeducativi precisa: "Riteniamo molto importante questa proroga della scadenza del termine per la presentazione delle domande. In questo momento di grave criticità è essenziale cercare di informare quante più persone possibile circa le misure di sostegno economico esistenti. La casa è uno dei pilastri necessari a garantire la sicurezza e la stabilità delle famiglie e il primo punto di partenza per una ripresa".