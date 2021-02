Covid, nuovo piano vaccini dopo le indicazioni di Draghi: stop primule

Attualità

18 Febbraio 2021

Prende forma il nuovo piano vaccini dell'Italia, dopo le indicazioni di Draghi in Senato: addio alle primule, con le somministrazioni in caserme e palazzetti; in campo 300mila volontari; obiettivo mezzo milione di vaccinazioni al giorno da aprile. Ok dell'Aifa ad AstraZeneca fino a 65 anni. Dal report di Ausl Romagna intanto cala il tasso di positività in Regione, ma i casi sono in leggero aumento rispetto la settimana precedente. Nel rapporto tra positivi e tamponi, Rimini, con una percentuale di 7.9% è superata da Cesena, 8,2%, ma resta prima nella classifica tra casi e abitanti con 28.31 persone infette ogni 10mila residenti. Da domenica l'Emilia Romagna potrebbe tornare in arancione.