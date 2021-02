Volley B, per la Titan Services impegnativo derby contro Querzoli Forlì

Sport

| 22:31 - 17 Febbraio 2021

Dopo la netta sconfitta di sabato scorso a Savignano sul Rubicone, la Titan Services prova a riprendere la propria marcia in campionato affrontando in casa la Querzoli Forlì. L’impegno non è dei più agevoli: Forlì è in testa alla classifica con Bologna pur avendo le due squadre una partita in meno delle altre ed è, assieme ai felsinei, candidata alla vittoria del “gironcino”. Si gioca sabato 20 alle 18.30 agli ordini di Riccardo Grasselli (1° arbitro) e Paola Lops (2°).

“La pallavolo è fatta di situazioni che ti fanno giocare bene o male. – Analizza coach Stefano Mascetti. – e noi, sabato scorso, non abbiamo sviluppato nessuna situazione positiva. Il nostro approccio, involontariamente, non è stato dei migliori. Credo che contro Forlì non sarà così. Sappiamo di affrontare giocatori di ottimo spessore tecnico che compongono una squadra anche molto fisica e giustamente ambiziosa. Va detto che contro di loro non siamo mai riusciti a portare via un punto. Per disputare una buona partita, dovremo lavorare forte su battuta, ricezione e difesa perché le squadre avversarie ci soffrono quando vedono che non lasciamo cadere niente. Ma, per giocare così, dobbiamo tenere altissimo il nostro livello, arrivare ai nostri limiti. Insomma, non sarà facile”.

Ieri la Federazione ha deciso che non ci saranno retrocessioni dalla serie B maschile e femminile, visti i problemi che il Covid sta provocando a numerose società. “Per noi è una buona notizia – commenta Mascetti. – perché il nostro obiettivo era la salvezza. I miei giocatori continueranno comunque a dare il massimo perché per una squadra giovane come la nostra è importantissimo poter continuare a giocare a questo livello: i ragazzi stanno tutti migliorando la loro tecnica e la loro esperienza di gioco”.

Completamente vuota l’infermeria, perlomeno a oggi. E questa è un’altra buona notizia.

CLASSIFICA. Geetit Bologna 9, Querzoli Forlì 9, Titan Services San Marino 6, Kerakoll Sassuolo 3, Consar Ravenna 3, Sab Heli Rubicone 3.

PROSSIMO TURNO (5^ giornata). Sabato 20 febbraio ore 18.30 a Serravalle: Titan Services – Querzoli Forlì.