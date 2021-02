Calcio D, Rimini: l'attaccante Vuthaj squalificato per un turno

Sport

Rimini

| 20:19 - 17 Febbraio 2021

L'attaccante Dardan Vuthaj.

L'attaccante del Rimini Dardan Vuthaj, espulso contro la Marignanese Cattolica, è stato squalificato per un turno per aver rivolto ad un calciatore avversario frase offensiva.

L'Aglianese come annunciato ha ingaggiato il centrocampista Andy Bangu. Classe 1997, di nazionalità congolese, Bangu è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina per poi iniziare la carriera da senior in serie C con la maglia della Reggina. Successivamente, il giovane mediano ha indossato le casacche di Vicenza, Matera, Bisceglie e Gubbio. Bangu si è già allenato con il gruppo e già da sabato sarà a disposizione di mister Colombini per l’anticipo della 17a giornata contro la Marignanese Cattolica.

Il Ghivizzano Borgo ha ingaggiato l'attaccante classe 2001 Michelangelo Nieri, in prestito dall'Aglianese fino al termine stagione.

Il Lentigione ha preso il portiere Matteo Sorzi della Pianese. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Reggiana dove gioca in tutte le categorie, approda alla Correggese due stagioni fa dove diventa protagonista: promozione dall’Eccellenza alla D e poi quinto posto della scorsa stagione. Sostituisce Enrico Mora approdato al Giulianova.