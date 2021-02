Calcio D, il Forlì ritorna alla vittoria: 2-0 alla Correggese

Sport

Forlì

| 19:41 - 17 Febbraio 2021

Nel recupero il Forlì ha battuto la Correggese 2-0 con reti al 4’ di Corigliano (e al 5' della ripresa di Gasperoni (F).

FORLI’: Stella, Croci, Giacobbi, Sedioli, Marzocchi (73’ Zabre), Ballardini, Buonocunto, Corigliano, Gigliotti, Gasperoni (73’ Zamagni), Ferrari (79’ Pozzebon).

A disposizione: De Gori, Zamagni, Pozzebon, Battaglia, Piva, Zabre, Carlucci, Ndedi, Sabato.

Allenatore: Giuseppe Angelini.

CORREGGESE: Sottoriva, Casini, Manara, Roma (69’ Saporetti), Ghizzardi, Calanca, Carrasco, Landi, Diallo (62’ Lessa Locko (84’ Damiano)), Villanova (73’ Ricco), Muro.

A disposizione: Ferretti, Setti, Benedetti, Derjai, Cremonesi. Allenatore: Mattia Gori.

LA CLASSIFICA

Aglianese 37*

Fiorenzuola 32*

Pro Livorno Sorgenti 32

Lentigione 29*

Prato 29

Correggese 26*

Progresso 25

Rimini 23**

Mezzolara 22****

Bagnolese 22*

Forlì 20***

Real Forte Querceta 18***

Marignanese Cattolica 15

Seravezza Pozzi 13

Ghivizzano 13****

Sammaurese 12

Sasso Marconi 10*

Corticella 7*

* una gara in meno

** due gare in meno

*** tre gare in meno

**** quattro gare in meno