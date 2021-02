Covid Rimini, nuovi contagi stabili (143) e 3 morti tra cui una donna di 62 anni

Attualità

Rimini

| 16:36 - 17 Febbraio 2021

Il bollettino di mercoledì 17 febbraio.



Nel riminese 144 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, con prevalenza di sintomatici (88) sugli asintomatici (56). Rimane invariato il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (15), mentre sono tre i decessi: una 62enne residente a Secchiano, nel comune di Novafeltria, una 86enne e una 88enne. In regione su 27.947 tamponi sono state riscontrate 1025 positività (tasso del 3,6%). Trentuno i decessi totali e 2.756 le guarigioni.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 35.268 (-1.762 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 33.190 (-1.692), il 94,1% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 176 (+1 rispetto a ieri, 0,5% del totale), 1.902 quelli negli altri reparti Covid (-71, 5,4% del totale). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 10 a Piacenza (-1), 9 a Parma (numero invariato rispetto a ieri), 18 a Reggio Emilia (+1), 35 a Modena (+1), 54 a Bologna (+2), 11 a Imola (invariato), 15 a Ferrara (-2), 3 a Ravenna (invariato), 2 a Forlì (invariato), 4 a Cesena (invariato) e 15 a Rimini (invariato).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA: a Piacenza 19.377(+46 rispetto a ieri, di cui 23 sintomatici), 16.590 a Parma (+74, di cui 43 sintomatici), 31.008 a Reggio Emilia (+135, di cui 75 sintomatici), 41.832 a Modena (+62, di cui 40 sintomatici), 47.797 a Bologna (+230, di cui 149 sintomatici), 8.075 casi a Imola (+45, di cui 25 sintomatici), 13.970 a Ferrara (+42, di cui 11 sintomatici), 17.958 a Ravenna (+139, di cui 93 sintomatici), 9.131 a Forlì (+44, di cui 36 sintomatici), 10.703 a Cesena (+65, di cui 47 sintomatici) e 22.650 a Rimini (+143, di cui 88 sintomatici). Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 8 casi, positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare.



VACCINAZIONI Alle 14 di oggi (mercoledì 17 febbraio) sono state somministrate complessivamente 298.601 dosi, di cui 3.007 oggi; sul totale, 128.065 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.