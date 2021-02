Il Titano lancia 'Voucher Vacanza San Marino' per reagire alla crisi covid

Turismo

Repubblica San Marino

| 15:46 - 17 Febbraio 2021

Un'offerta per soggiorni da tre notti, negli alberghi del Titano, ma con il costo del solo primo pernottamento a carico del cliente e la seconda e la terzo netta dell'Ufficio del Turismo e dell'hotel. A lanciarla, ribattezzata 'Voucher Vacanza San Marino' è la Segreteria di Stato per il Turismo della piccola Repubblica in risposta alle ricadute negative sul comparto turistico, determinate dalle restrizioni imposte dall'emergenza Covid. Per incentivare i flussi turistici verso San Marino - spiega la Segreteria di Stato per il Turismo in una nota - è stato stilato un decreto ad hoc che determina, a sostegno del progetto, la stanziamento di 140.000 euro per la copertura degli incentivi e ulteriore budget per la campagna di comunicazione e per un piano media digitale. L'iniziativa sarà attiva dal prossimo 15 marzo. L'Ufficio per il Turismo sanmarinese ha già inviato alle strutture alberghiere una circolare contenente gli aspetti operativi per la gestione dei voucher e "l'auspicio è che da parte degli operatori ci sia ampia partecipazione".