Audi Reggini: un personal shopper via WhatsApp

| 15:33 - 17 Febbraio 2021

(Pubbliredazionale)



Un consulente specializzato Audi di Reggini è a completa disposizione per offrire un servizio di Personal Shopping ai propri clienti. Da casa come in show-room è possibile avere maggiori informazioni su ogni modello, sulla disponibilità in pronta consegna, sul noleggio lungo termine o sul leasing. Grazie al virtual concierge, sarà possibile prenotare un appuntamento per un preventivo o per un test drive. "Un canale diretto pensato per chi vuole risparmiare tempo e in tutta semplicità mettersi in contatto con il nostro show-room Audi", spiegano da Reggini: "Rivolgiti al tuo Personal Shopper Reggini: sarà pronto a guidarti nell’universo Audi, indicandoti le soluzioni migliori per trovare l’auto più adatta alle tue esigenze".



Il servizio è attivo dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30 dal lunedì al sabato. Informazioni tramite WhatsApp al 346 5053855.