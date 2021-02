Covid, a San Marino 41 nuovi casi e 18 guariti. Nessun decesso

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:01 - 17 Febbraio 2021

Il bollettino di mercoledì 17 febbraio 2021 della Repubblica di San Marino.



A San Marino cresce il numero di pazienti in terapia intensiva, da 4 a 5, mentre diminuiscono i ricoveri nel reparto Covid, da 15 a 11. Sono i dati comunicati oggi (mercoledì 17 febbraio) dall’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino. I nuovi casi di contagio riscontrati su 396 tamponi sono stati 41, mentre le guarigioni comunicate sono 18. In isolamento domiciliare si trovano 278 persone, il 94,6% dei casi attivi. Una percentuale finalmente in linea con quella della confinante regione Emilia Romagna. Rimangono trenta i pazienti deceduti in questa seconda ondata della pandemia, dal 1 luglio.