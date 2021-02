Riccione: c'è la nuova sede per la Fondazione Cetacea

Attualità

Riccione

| 13:56 - 17 Febbraio 2021

Insegna della fondazione Cetacea.

L'immobile di proprietà del comune di Riccione che ospitava il presidio estivo della Polizia diventerà la nuova sede della fondazione Cetacea. Lo annuncia l'amministrazione comunale dopo l'incontro avvenuto questa mattina (mercoledì 17 febbraio) tra l'assessore Santi e i rappresentanti della fondazione.



L'immobile è situato nei pressi della vecchia sede, l'ex colonia Bertazzoni, dichiarata inagibile. L'ospedale di cura delle tartarughe marine sarà allestito nei locali del piano terra, concessi gratuitamente come una porzione d'area esterna scoperta sul fronte mare.



Ora saranno gli uffici competenti del Comune a formalizzare gli atti necessari alla regolarizzazione del rapporto di comodato gratuito fino alla fine del 2021. Nell'occasione l'amministrazione comunale di Riccione ha aperto una riflessione importante "per favorire la permanenza dell'ospedale delle tartarughe a Riccione", magari commutando il dovuto da parte dell'associazione al Comune di Riccione come partecipazione alla Fondazione per la salvaguardia delle tartarughe. Un eventuale ingresso, a fronte del dovuto dalla Cetacea, in base agli accordi con le precedenti amministrazioni, il Comune ha proposto una "due diligence", economica e societaria, necessaria all'Ente pubblico per impegnare risorse della collettività in favore di un qualsiasi altro ente, anche se onlus.