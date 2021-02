Sport

Rimini

| 10:36 - 17 Febbraio 2021

Alessandro Mastronicola e Pietro Tamai.

Dopo il ritorno di Alessandro Mastronicola in panchina, altro colpo di scena in casa Rimini: si dimette il ds Pietro Tamai. Lo ha comunicato questa mattina (mercoledì 17 febbraio) la società, augurando a Tamai "le migliori fortune" e ringraziandolo per "la professionalità, la serietà e l'onestà". Le frizioni tra Tamai e Mastronicola erano nate proprio da alcune strategie di mercato e dalla rosa troppo ampia, che ha costretto l'allenatore a mandare in tribuna molti giocatori, creando malcontento.