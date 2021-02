Bollettino Covid comune per comune: Rimini scende, dieci comuni in aumento

Attualità

Rimini

| 20:20 - 16 Febbraio 2021

Bollettino Provincia di Rimini, settimana dall'8 al 14 febbraio 2021.



Meno nuovi contagi, ma più casi attivi nel riminese nella settimana dall'8 al 14 febbraio (complice quindi un numero di guarigioni inferiori). I nuovi contagi sono stati 941 (la settimana precedente 1003), i casi attivi sono 2169 (+99 rispetto alla settimana precedente). A Rimini contagi in calo, ma in diminuzione, seppur di poco, anche i casi attivi. Il numero più alto di nuovi contagi si riscontra come di consueto a Rimini, Riccione e Santarcangelo di Romagna, mentre il maggior incremento di casi attivi è per Bellaria (+30). Diminuzione corposa di casi attivi a Saludecio (-16)



CASI ATTIVI* 2169



Bellaria 87 (+30 casi attivi, 58 nuovi casi)

Cattolica 55 (+10, 33 nuovi casi)

Casteldelci 2 (-1, 1 nuovi casi)

Coriano 108 (-13, 32 nuovi casi)

Gemmano 3 (-5, 3 nuovi casi)

Maiolo 10 (0, 3 nuovi casi)

Misano Adriatico 66 (+26, 46 nuovi casi)

Mondaino 5 (-1, 1 nuovo caso)

Montefiore Conca 24 (+3, 10 nuovi casi)

Montegridolfo 6 (-2, 3 nuovi casi)

Montescudo-Monte Colombo 73 (-6, 26 nuovi casi)

Morciano di Romagna 88 (+17, 38 nuovi casi)

Novafeltria 62 (-9, 13 nuovi casi)

Pennabilli 27 (-1, 8 nuovi casi)

Poggio Torriana 48 (0, 11 nuovi casi)

Riccione 111 (+24, 90 nuovi casi)

Rimini 957 (-2, 389 nuovi casi)

San Clemente 53 (+15, 31 nuovi casi)

San Giovanni in Marignano 51 (-5, 13 nuovi casi)

San Leo 19 (0, 8 nuovi casi)

Santarcangelo di Romagna 224 (+19, 85 nuovi casi)

Saludecio 17 (-16, 1 nuovo caso)

Sant'Agata Feltria 21 (+9, 10 nuovi casi)

Talamello 2 (-5, 0 nuovi casi)

Verucchio 50 (+8, 28 nuovi casi)



*I casi attivi sono i pazienti attualmente positivi al virus, quindi aumenti o diminuzioni dipendono sia dal numero di nuovi contagi, sia dal numero delle guarigioni e dei decessi.



DECESSI da inizio epidemia (febbraio 2020) 773 (+41): Rimini (374, +22), Riccione (101, +6), Cattolica (52, +2), Santarcangelo di Romagna (41, +1), Bellaria Igea Marina (40, +1), Misano Adriatico (22), Morciano di Romagna (21, +2), Coriano (19), San Giovanni in Marignano (18, +1), Novafeltria (14, +1), Montescudo Monte Colombo (13), Verucchio (12, +2), San Clemente (10), Saludecio (11, +1), Poggio Torriana (7), San Leo (4, +1), Mondaino (3), Sant'Agata Feltria (2,+1), Casteldelci, Pennabilli, Gemmano (2), Talamello, Montefiore Conca, Montegridolfo (1).