Rimini Calcio, clamoroso: torna Mastronicola in panchina

| 20:02 - 16 Febbraio 2021

Alessandro Mastronicola.



Incredibile al Rimini Calcio. Il tecnico Alessandro Mastronicola torna ad occupare il ruolo di allenatore della prima squadra.

Mercoledì mattina dirigerà la prima seduta di allenamento delle due previste in giornata assieme al vice Maurizio Drudi e al preparatre atletco Filippo Dolci. Il tecnico, che si era dimesso il 28 gennaio scorso dopo il pareggio in casa del Mezzolara e il fasccia faccia a faccia cl difensore biancorosso Gigli. La domanda è: che fine farà Gigli? Sarà ceduto? O la frattura sarà ricomposta? Per Mastronicola, che appunto si era dimesso, che cosa è cambiato per ritornare sui suoi passi? Facile pensare che ad uscire di scena sarà il direttore sportivo Pietro Tamai apertamente attaccato dal tecnico. Di certo c'è che in appena un girone di andata in casa Rimini se ne sono viste già tante. Troppe.

Adrian Ricchiuti e Ivano Bonetti ritornano nel settore giovanile.