Arrestata ladra seriale delle gioiellerie, alle spalle una lunga escalation di furti

Cronaca

Rimini

| 17:49 - 16 Febbraio 2021

Furti nei confronti di gioiellerie.



La Polizia ha eseguito, nei giorni scorsi, una misura cautelare a carico di una 45enne italiana, dimorata a Rimini, in relazione a due furti compiuti nel dicembre 2020 a Prato e Lucca. Il provvedimento dispone la custodia cautelare in carcere della donna, che, secondo quanto ricostruito dalle indagini, si era finta cliente per distrarre e derubare due gioiellerie. La donna, che ha numerosi precedenti per questo tipo di truffa, è stata rintracciata dalla Polizia in un alloggio di fortuna, all'interno del quale sono stati trovati anche indumenti compatibili con quelli indossati dalla donna immortalata, durante i furti, dalle telecamere. A Lucca aveva rubato un rotolo con sedici catenine d'oro, a Prato tre collane d'oro e diamanti del valore di 3500 euro.