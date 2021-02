Covid: a Riccione vaccinazioni over 85 inizieranno il 25 febbraio

Attualità

Riccione

| 17:09 - 16 Febbraio 2021

Foto di repertorio.

Il punto vaccinazioni di Riccione al centro Perla Verde sarà attivo, stante alle indicazioni dell'Ausl Romagna, da giovedì 25 febbraio ed eseguirà, come da piano sanitario, 300 vaccini al giorno, al momento, per over 85.



La sede è stata individuata dall'amministrazione comunale di Riccione che sta stipulando con la società Coop Alleanza 3.0, proprietà dei locali ‘Perla Verde’ (di via Berlinguer n. 3), un contratto di affitto. Per l'importo pari a 22.500 euro sarà utilizzato il il fondo per la zona rossa. L'ampiezza dei locali permettono importanti flussi d’utenza programmata anche in considerazione che la sede servirà un bacino più ampio del comune di Riccione, ma sarà l'hub per territori limitrofi. In questi giorni l'Ausl sta procedendo alla sistemazione dei locali (800 mq) che sono dotati di ampio parcheggio e serviti da trasporto pubblico.



Per quanto riguarda il trasporto, il Comune di Riccione ricorda che per gli anziani non autosufficienti e per tutti gli over 65 c'è un sistema di trasporto sociale che il Comune eroga nell'abito del progetto distrettuale. Anche gli anziani (al momento over 85) e disabili che si vaccineranno se non hanno una rete familiare che li possa supportare possono fruire del servizio telefonando al 0541 - 4289901. Resta poi attivo il numero del Comune di Riccione per tutte le richieste di supporto inerenti alle problematiche Covid. Il numero per le emergenze Covid è 0541 608310 attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 10.30 con un operatore dedicato.