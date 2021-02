Coronavirus: a Rimini 80 casi e due decessi. Calo contagi in regione

Attualità

Rimini

| 16:30 - 16 Febbraio 2021

Il bollettino di martedì 16 febbraio.



A Rimini si registrano 80 nuovi casi di contagio, con prevalenza degli asintomatici (50) sui sintomatici (30), rimane invariato il numero di pazienti in terapia intensiva (15) e sono invece due i nuovi decessi comunicati, quelli di un 90enne e di una 97enne. In regione il tasso di positività scende al 2,8%: 34.678 tamponi hanno portato alla luce 968 casi di positività. I decessi in regione sono stati 35, ma preoccupa l'aumento, seppur lieve, dei ricoverati. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.449 in più e raggiungono quota 190.855.



TERAPIE INTENSIVE E CASI ATTIVI I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 37.037 (-516 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 34.887 (-526), il 94,2% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 175 (+3 rispetto a ieri, 0,5% del totale), 1.975 quelli negli altri reparti Covid (+7, 5,3% del totale).



Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 11 a Piacenza (-1), 9 a Parma (numero invariato rispetto a ieri), 17 a Reggio Emilia (numero invariato rispetto a ieri), 34 a Modena (+1), 52 a Bologna (+1), 11 a Imola (+1), 17 a Ferrara (invariato), 3 a Ravenna (invariato), 2 a Forlì (invariato), 4 a Cesena (+1) e 15 a Rimini (invariato).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA: 19.331 a Piacenza (+44 rispetto a ieri, di cui 9 sintomatici), 16.516 a Parma (+58, di cui 44 sintomatici), 30.873 a Reggio Emilia (+78, di cui 45 sintomatici), 41.770 a Modena (+194, di cui 134 sintomatici), 47.575 a Bologna (+250, di cui 136 sintomatici), 8.030 casi a Imola (+35 di cui 13 sintomatici), 13.928 a Ferrara (+56, di cui 20 sintomatici), 17.819 a Ravenna (+67, di cui 40 sintomatici), 9.087 a Forlì (+27, di cui 20 sintomatici), 10.638 a Cesena (+79, di cui 57 sintomatici) e 22.507 a Rimini (+80, di cui 30 sintomatici).

VACCINAZIONI Alle 15 di oggi (martedì 16 febbraio) sono state somministrate complessivamente 293.182 dosi, oggi 3.152. Sul totale, 127.385 sono seconde dosi, cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Per quanto riguarda le vaccinazioni degli over 85, le cui prenotazioni sono cominciate ieri (lunedì 15 febbraio), ne verranno fatte complessivamente 4.105, così ripartite per ambito territoriale: Piacenza 250, Parma 120, Reggio 700, Modena 560, Bologna 744, Ferrara 288, Imola 89, Romagna 1.354 (di cui Rimini 450; Ravenna 450; Cesena 227; Forlì 227). Dal 1^ marzo sarà possibile effettuare la prenotazione per i nati tra il 1937 e il 1941 (compresi), quindi di coloro che hanno dagli 80 agli 84 anni.