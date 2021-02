Moto: Marini "pronto per sfida MotoGp, sarà anno di crescita" 

Sport

14:53 - 16 Febbraio 2021

"Arrivo in MotoGp nei tempi giusti, negli anni sono migliorato in quasi tutti gli aspetti e mi sento pronto per questa sfida. Questa prima stagione sarà molto importante per me e, anche se sono molto impaziente di salire in sella alla Desmosedici per i test in Qatar, so che devo sfruttarli per porre le basi di un lavoro di crescita che durerà a lungo, senza dare subito la caccia al tempo". Così Luca Marini, che esordirà in questa stagione nella classe regina del motociclismo in sella alla Ducati Avintia grazie all'accordo tra lo Sky Racing Team VR46, Esponsorama Racing e Ducati. "Finora ho provato solo la 'Panigale' nei test che la Ducati ha organizzato per noi a Jerez. E' una moto che si guida bene, con una potenza incredibile ma aspetto di salire sulla Desmosedici" dice ancora Marini in una conferenza stampa on line organizzata dallo Sky Racing Team VR46 per la presentazione della stagione 2021, cui partecipano anche i piloti del team di Moto2 Marco Bezzecchi e Celestino Vietti. L'evento è organizzato nel giorno del 42/o compleanno di Valentino Rossi, il fratello maggiore di Luca Marini, il quale non ha voluto svelare il regalo che gli ha fatto ma gli ha fatto i migliori auguri di "essere felice". I due presto si troveranno rivali in pista, un sogno che il 23enne Marini ha inseguito da quando, ricorda, "scorrazzavo per i box quando lui gareggiava".