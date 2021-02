Riccione: 4 milioni per trasformare l'ex fornace in un museo. Ecco come sarà

Attualità

Riccione

| 14:17 - 16 Febbraio 2021

Rendering del nuovo museo riccionese.



La giunta comunale di Riccione ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo del Museo del territorio, un'opera finanziata con 4 milioni e 200.000 euro. L'intento dell'amministrazione Tosi è realizzare un polo culturale a 360° all'ex Fornace Piva, che ha una posizione strategica nel comune. E' situata lungo le sponde del Rio Melo, a circa 500 metri dal Porto Canale, appena oltre via Rimini e Via Mille, arterie particolarmente trafficate. L'ex fornace, acquisita dal comune nel 2001, sorge inoltre adiacente al percorso pedonale e ciclabile del parco degli Olivetani, che costeggia il fiume e collega zona mare a zona monte. Spiega l'assessore Lea Ermeti:"Il Museo del Territorio al pari di diversi musei europei nati dalle spoglie di vecchie stazioni ferroviarie, fabbriche dismesse, avrà un carattere mitteleuropeo che richiamerà i visitatori proprio per il luogo in cui sorge". L'assessore evidenzia che "la ristrutturazione è stata pensata come un intervento sostenibile: la scelta di materiali e degli impianti sarà mirata a garantire un basso impatto ambientale, risparmio energetico e risparmio delle risorse". L'area non necessita di particolari riqualificazioni (alcuni interventi sono già stati effettuati) e non ci saranno modifiche del perimetro originale dell'ex fornace.



IL NUOVO MUSEO Il progetto prevede un ampio volume trasparente, con copertura a falde, inserito all'interno del perimetro del fabbricato esistente, che ospiterà al suo interno i due piani fuori terra di nuova realizzazione. Al piano terra saranno localizzate tutte quelle funzioni accessorie e di servizio direttamente o indirettamente correlate al Museo, mentre al primo piano sarà realizzata l'area espositiva vera e propria, insieme ad alcuni ambienti amministrativi. All'ingresso della struttura ci sarà una grande hall, un bar caffetteria e bookshop, laboratorio, aula didattica. Al piano primo la sala espositiva, cuore pulsante dell'intervento e gli uffici. "Le porzioni esterne al fabbricato, specie in corrispondenza dell’ingresso principale al Museo e di quello posteriore, daranno la possibilità di utilizzare gli spazi all’aperto con attività diverse; in particolare, mentre in corrispondenza dell’ingresso principale ci sarà la possibilità di accogliere piccoli gruppi che potranno sostare in un’area parzialmente coperta, l’ingresso alla sala conferenze posto sul retro è stato pensato con un’area a gradonate che consentirà un uso didattico all’aperto", evidenzia l'assessore Ermeti.