Cattolica: situazione verde e censimento piante, incontro tra Comune e residenti

Attualità

Cattolica

| 14:06 - 16 Febbraio 2021

“La situazione del verde ed il censimento delle piante” è il titolo del quinto ed ultimo incontro del ciclo di appuntamenti proposti dal Comune di Cattolica e focalizzati su temi ambientali. L'appuntamento si terrà il prossimo venerdì 19 gennaio 2021, alle ore 18.00, in videoconferenza ed i cittadini avranno modo di assistere in diretta attraverso i canali dell'Amministrazione.



Interverranno il Sindaco Mariano Gennari, l'Assessore all'Ambiente Lucio Filippini, la Dirigente del Settore 1 Claudia Rufer, i responsabili dell’Ufficio Ambiente, Marco Vescovelli, e dei Servizi Tecnici, Antonella Villa, e per la Coop. 134 Gabriele Dall’Olio e Armando Berlini. In particolare l'incontro verterà sui benefici e vantaggi dell’aggiornamento del censimento piante, la gestione del verde attraverso l'accordo quadro con la Coop 134 ed attraverso gli operai comunali, l'organizzazione delle potature, i criteri di valutazione di stabilità degli alberi, il verde orizzontale, le nuove piantumazioni e la situazione dei parchi. Per questi ultimi, vi è anche la previsione di un progetto che coinvolga le scuole nell’assegnazione di un nome alle aree verdi che la momento ne risultano sprovviste.



A conclusione del dibattito vi sarà la possibilità di poter porre dei quesiti attraverso WhatsApp (inviandoli al numero 347.5448142, indicando il proprio nome e cognome ed il relatore a cui è rivolta la domanda) con l’auspicio di instaurare uno spirito costruttivo e propositivo che possa caratterizzare l’appuntamento. La registrazione dell’appuntamento rimarrà visibile sui rispettivi canali.



“Gli appuntamenti che abbiamo proposto – ricorda l’Assessore Filippini - vogliono incentivare una riflessione che porti a modificare e migliorare i propri comportamenti nella quotidianità nel rispetto dell'ambiente. Siamo consapevoli che i cambiamenti nascono grazie ad una collaborazione tra politica, economia e cultura che determina comportamenti individuali e collettivi virtuosi nei confronti dell’ambiente che viviamo. Immaginiamo una comunità che sia informata e consapevole che dalle micro-azioni si possono ottenere macro-cambiamenti”. Per “Catolgreen” si tratta, comque, solo di un arrivederci. Da Palazzo Mancini si lavora, infatti, alla prossima tre giorni di festival che prenderà vita nel weekend tra il 19 ed il 21 marzo con nuovi temi ed incontri online. I dettagli del programma saranno resi noti nei prossimi giorni.



