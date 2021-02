Attualità

Repubblica San Marino

| 13:54 - 16 Febbraio 2021

Il bollettino di martedì 16 febbraio 2021 per la Repubblica di San Marino.



Su 400 tamponi sono stati riscontrati 32 nuovi casi di contagio. Sulla Repubblica del Titano contagi sostanzialmente stabili (nel fine settimana pochi tamponi) e 17 nuove guarigioni, mentre rimangono 30 i decessi della seconda ondata pandemica, dal 1 luglio a oggi (martedì 16 febbraio). In ospedale crescono i ricoveri nel reparto Covid, ora 15 (+2), mentre sono stabili quelli in terapia intensiva (4). In isolamento domiciliare si trovano 252 persone positive.