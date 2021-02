Bellaria: quarta tornata di test sierologici a tappeto per i dipendenti comunali

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:52 - 16 Febbraio 2021

Comune di Bellaria Igea Marina.



A poco più di un mese dall’ultima tornata di test sierologici, l’amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina ha pianificato per i prossimi giorni un nuovo screening generale che interesserà tutti i dipendenti comunali. Si tratta del quarto screening rivolto al personale, articolato su più giornate, "che darà continuità alle politiche di contrasto al contagio da Covid-19 messe in atto dall’Ente", spiega l'amministrazione comunale. Ad ogni modo non sono previsti modifiche e ridimensionamenti dei servizi erogati alla cittadinanza.



Sabato 20 febbraio sarà inoltre eseguita una sanificazione straordinaria (la sesta) che interesserà la residenza comunale di piazza del Popolo, la Biblioteca, lo IAT e i locali del Comando di Polizia Locale in via Leonardo da Vinci. In questa occasione gli uffici di piazza del Popolo rimarranno chiusi al pubblico.