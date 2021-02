Blocco delle imposte per imprenditori in difficoltà, oggi pomeriggio incontro con Mio al Coconuts

Eventi

Rimini

| 13:39 - 16 Febbraio 2021

L'atto di nascita del gruppo "Mio Romagna" al Coconuts di Lucio Paesani (destra) - Foto da Facebook..

Il presidente nazionale del movimento imprese ospitalità (M.I.O.) Paolo Bianchini e il vice presidente nazionale Mirko Zuffi domani saranno a Rimini martedì 16 febbraio alle 15.45, ospiti al Coconuts, locale gestito da Lucio Paesani che è il presidente di Mio Emilia Romagna, per illustrare i risultati raggiunti dal movimento e spiegare l'azione legale "GAME OVER" per ottenere il blocco del pagamento di alcune imposte, come la Tari e la Tassa sulle insegne, illustrando lo stato di avanzamento della manovra ristori Natale da 32 miliardi di euro. La riunione è aperta a tutti gli operatori del settore.