Controllo a bus e camion, la polizia stradale pizzica 42 autisti dall'acceleratore pigiato

Cronaca

Rimini

| 12:15 - 16 Febbraio 2021

Foto di repertorio.



Grazie alla campagna europea "Truck and bus" per il controllo del trasporto delle merci e passeggeri, la polizia stradale di Rimini ha fermato 182 veicoli e accertato 183 violazioni soltanto nella settimana dall'8 al 14 febbraio, il tutto nei confronti di 136 conducenti irregolari.



Tra le violazioni principali il superamento dei limiti di velocità (42), l'inottemperanza alle prescrizioni sul trasporto di merci pericolose (18), il superamento dei limiti di peso (15), le alterazioni/manomissioni del dispositivo di controllo della velocita’ e tempi di guida (4), le manomissioni del dispositivo per l’abbatimento degli inquinanti emessi dalla combustione di AdBlue (4) e il trasporto abusivo di veicoli comunitari (4) che si sono visti comminare una sanzione amministrativa da 2 mila euro. Altre 96 violazioni sono state elevate per mancanza/carenza della documentazione necessaria ad attestare il trasporto e la circolazione.



Durante il fine settimana la polizia stradale, distaccamenti di Riccione e Novafeltria, ha inoltre predisposto 16 pattuglie di vigilanza che in modalità dinamica hanno percorso le principali arterie della provincia in vista del transito di Burian e dell'arrivo del gelo. Oltre 15 i soccorsi prestati agli automobilisti in difficoltà sono state accertate 50 violazioni e rilevato un incidente stradale con soli danni a cose verificatosi per perdita di controllo da parte del conducente perché circolava sprovvisto di pneumatici invernali. Oltre ai danni subiti dalla sua autovettura si e’ visto anche comminare una sanzione di euro 87. Inoltre nella giornata dedicata per la verifica e rispetto dell’uso delle cinture di sicurezzza sono stati sanzionati 37 automobilisti per il mancato uso con la decuratezione in totale di 185 punti dalla patente di guida.