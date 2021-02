AC&D Solutions rileva una agenzia viaggi di San Marino scommettendo sulla ripresa

Attualità

Repubblica San Marino

| 08:01 - 17 Febbraio 2021

L’azienda di software AC&D Solutions.

È indubbio che il 2020 abbia messo a dura prova molteplici settori, primo fra tutti quello turistico mentre quello tecnologico ha registrato un’impennata notevole. L’azienda di software AC&D Solutions decide di rilevare una agenzia viaggi di San Marino scommettendo sulla ripresa del turismo che arriverà non appena superata l’emergenza.

A dirlo sono anche gli studi condotti da Travelport che ci parla di una buona parte di viaggiatori italiani pronti a tornare all’affidabilità delle agenzie. Un buon 60% di viaggiatori cercherà una guida professionale a cui affidarsi per progettare le proprie vacanze nel mondo in tutta sicurezza ma senza rinunciare a relax e divertimento.

Oltre a questo, il progetto mira ad unire turismo e tecnologia puntando anche sulla valorizzazione del territorio sammarinese e sulle numerose possibilità che esso ha da offrire. Le parole del tour operator Roberta Manzoni: "La nostra scelta potrebbe sembrare folle perché il turismo in questo momento è totalmente fermo ma abbiamo deciso di puntare a un rilancio del settore dando un messaggio positivo. Il territorio sammarinese e quello limitrofo – continua Roberta Manzoni – è ricco di potenzialità e peculiarità che vanno valorizzate e questo è il nostro intento".

Secondo le previsioni dell’Agenzia Italiana per il Turismo, nel 2022 l’affluenza di visitatori in Italia tornerà ai livelli pre-Covid, registrando una crescita di due punti percentuale. La Repubblica di San Marino non sarà da meno se ci faremo trovare preparati alla ripresa e AC&D Solutions ha tutte le intenzioni di cogliere al volo questa occasione, grazie anche alla propria esperienza nel settore digitale e nello sviluppo di software per imprese e professionisti.

La naturale vocazione di San Marino all’ospitalità è in attesa, pronta ad accogliere tutte quelle persone che hanno messo la propria voglia di scoperta in stand-by ma che ci auguriamo riaccendano presto il loro desiderio di viaggiare e di raggiungere le mete dei loro sogni, siano esse vicine o lontane.