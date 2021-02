Calcio D, Filippo Baldinini dal Forlì al Pineto. Aglianese: dal Gubbio il forte centrocampista Bangu

Sport

Rimini

| 18:38 - 15 Febbraio 2021

Filippo Baldinini, in primo piano, con la maglia del Forlì (foto dal sito ufficiale della squadra).



Operazione in uscita per il Forlì. Il club biancorosso ha ceduto, a titolo definitivo, il calciatore di Filippo Baldinini, classe 1987, alla società sportiva Pineto. Il jolly era alla quinta stagione coi Galletti dopo aver vestitto il biancorosso in precedenza. Nativo di Novafeltria, Baldinini ha militato con Bellaria in C2, Verucchio in D, a lungo col Santarcangelo in D e in C2, in Eccellenza e in D con la Sambenedettese. E ancora: Mantova e Matelica. Intanto il club ha cediuto l’ex bomber del Rimini Emiliano Olcese al Notaresco.

Il Forlì ha tesserato invece l’attaccante camerunense Ndedi Rodrigue Moukoum.

La leader Aglianese non vuole lasciare nulla al caso. Dopo aver liberato il difensore Samuele Salvadori (87) approdato al Grassina, ecco in arrivo il centrocampista Luzayadio Andy Bangu (97), che ha iniziato la stagione al Gubbio in serie C e da oggi è svincolato. Bangu è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, dove giocava in Primavera con i classe 1995, pur essendo di due anni più piccolo. Poi ha in serie C ha vestito le maglie di Reggina (5 gol), Vicenza, Matera, Bisceglie e appunto Gubbio (dal 2019) per quasi cento partite fra i prof. Bangu, di nazionalità congolese, potrebbe essere disponibile già per il match con la Marignanese Cattolica, che sarà anticipata a sabato 20 febbraio.