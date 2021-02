Un banchetto di Arop al mercato settimanale di San Giovanni

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 17:49 - 15 Febbraio 2021

Un momento dell'incontro.



Un banchetto di Arop (Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica) al mercato settimanale di San Giovanni in Marignano. L'invito dell'amministrazione comunale, in occasione della XX giornata mondiale contro il cancro infantile, è stata accolta con entusiasmo dal direttivo della Onlus. Presenti fin dal primo mattino di oggi (lunedì 15 febbraio) le volontarie Ester Forlucci e Marina Zamponi che hanno fornito informazioni sull’attività dell’associazione, proponendo anche alcune creazioni e prodotti per sostenere Arop attraverso l’autofinanziamento. Le volontarie hanno ricevuto la visita del sindaco Daniele Morelli e del vicesindaco Michela Bertuccioli, che hanno portato i saluti di tutta l'amministrazione. "Ognuno può dare il proprio contributo, per cui vi invitiamo ad approfondire la conoscenza dell’Arop", è l'appello dell'amministrazione comunale.