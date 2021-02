Vaccini Covid: nella bassa Valmarecchia si parte tra il 22 e il 27 febbraio

Attualità

Poggio Torriana

| 17:26 - 15 Febbraio 2021

Esterna del Centro Sociale di Poggio Torriana.



Tra i punti vaccinali del distretto socio-sanitario di Rimini, riconosciuti come luoghi idonei dall'Ausl della Romagna, c'è anche la struttura del Centro Sociale di Poggio Torriana di via Costa del Macello n. 10. Oggi (lunedì 15 febbraio) il via gli allestimenti presso il Centro ed in base all'arrivo dei vaccini, presumibilmente dal 22 al 27 febbraio, le persone dagli 80 anni in su, residenti nei tre Comuni della Bassa Valmarecchia avranno uno spazio dedicato, aperto dalle ore 8 alle ore 20, 7 giorni su 7. Lo comunica l'amministrazione comunale di Poggio Torriana.