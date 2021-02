Covid, vaccini over 85: prime iniezioni a Rimini il 16 febbraio

Attualità

Rimini

| 16:12 - 15 Febbraio 2021

Vaccinazione di un'anziana riminese.



Oggi (15 febbraio) le prenotazioni, domani (16 febbraio) le prime somministrazioni. Lo annuncia il vicesindaco di Rimini Gloria Lisi: parte quindi la campagna vaccinale dedicata agli anziani nati nel 1936 o negli anni precedenti che non sono ricoverati nelle Cra o che non sono sottoposti ad assistenza domiciliare. Nell'hub provinciale di Rimini, nei padiglioni della Fiera, si faranno 450 vaccinazioni al giorno in questa settimana, mentre sono 240 quelle previste giovedì e venerdì (18-19 febbraio) alla sede di Cattolica. Sul fronte della vaccinazione per gli anziani in carico all'assistenza domiciliare, hanno ricevuto la prima dose 120 anziani, ne mancano ancora 480 circa. Al 13 febbraio erano invece circa 14.000 le somministrazioni, tra prima e seconda dose, effettuate alla Fiera di Rimini. A questo dato si aggiungono le oltre 3000 somministrazioni agli ospiti delle Cra, le residenze per anziani.