Boxe: Tiziano Scarpellini si candida a consigliere federale

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:55 - 15 Febbraio 2021

Tiziano Scarpellini.

Il maestro della boxe Santarcangelo Tiziano Scarpellini è candidato al ruolo di consigliere federale, in quota tecnici, alle elezioni della Federazione pugilistica italiana, che si terranno in assemblea nazionale il prossimo 27 febbraio. In caso di elezione, Scarpellini svolgerebbe il ruolo di consigliere fino al 2024. Spiega il maestro della boxe, soprannominato "Siluro": "Sarà sicuramente una bella esperienza comunque vada a finire, sono certo che se verrò eletto garantiro' il massimo impegno e professionalità, ma soprattutto tutelero' la categoria dei tecnici in modo tale che possano avere un ruolo importante in questa Federazione".