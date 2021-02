Covid: rischio ritorno in zona arancione per l'Emilia Romagna

Attualità

Emilia Romagna

15 Febbraio 2021



E' incerta la fascia di classificazione della regione Emilia Romagna in vista del prossimo weekend. A domanda precisa, sul fatto che la regione possa tornare in zona arancione, l'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini ha parlato di "prossimi giorni decisivi per tante altre regioni, non solo per l'Emilia Romagna". Non preoccupa il livello di occupazione degli ospedali: "Siamo una regione che, dal punto di vista della saturazione degli ospedali, ha un dato a rischio basso, ampiamente sotto la soglia del livello di guardia". Ma cresce l'Rt, lo scorso fine settimana vicino all'uno: nel caso in cui si dovesse raggiungere questo valore, sarebbe automaticamente zona arancione. "Dobbiamo valutare, sarà il Governo a decidere, come inciderà nei prossimi giorni il periodo che abbiamo vissuto in zona gialla, con maggiori relazioni e attività, e le varianti che anche in Emilia-Romagna sono presenti, soprattutto quella inglese, che hanno maturato attraverso questo cambiamento genetico del virus una maggiore capacità di propagazione".