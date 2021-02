Ubriachi in pieno giorno a zig zag con le loro auto: due denunciati

Cronaca

Rimini

| 15:24 - 15 Febbraio 2021

Controlli Carabinieri di Rimini.

Intensi controlli per i Carabinieri della Compagnia di Rimini, diretti dal capitano Alan Trucchi, in occasione della domenica di San Valentino (14 febbraio). Sono state 71 le persone identificate nell'ambito dei controli operati per il rispetto delle normative anti Covid-19, quattro gli esercizi commerciali sottoposti a verifiche per il corretto uso di mascherine da parte di staff e clienti, nonchè per il rispetto del distanziamento previsto dalle norme. Due invece gli automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro: entrambi notati dai Carabinieri mentre in pieno pomeriggio andavano a zig-zag con le proprie vetture per le vie della città. Dai controlli in centro storico sono scaturite tre segnalazioni per possesso di stupefacenti a carico di tre giovani, uno appena maggiorenne, e una denuncia a carico di un 22enne di Rimini, trovato in possesso di un coltello a serramanico.