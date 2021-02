Impugna una mazza da baseball contro gli amici durante una discussione: denunciato

Cronaca

Rimini

| 15:16 - 15 Febbraio 2021

Foto di repertorio.



Momenti di concitazione ieri (domenica 14 febbraio) in un condominio di via Mantegazza, a causa del comportamento di alcuni stranieri dell'Est Europa, che probabilmente dopo aver esagerato con l'alcol, hanno iniziato a urlare, nel culmine di una discussione, spaventando gli altri condomini. I Carabinieri, intervenuti rapidamente, hanno colto sul fatto un 22enne che aveva impugnato una mazza da baseball, brandendola contro gli amici, nel tentativo di far valere in modo non ortodosso le proprie ragioni. Alla vista dei Carabinieri, il giovane ha subito lasciato andare la mazza, senza opporre resistenza. E' stato denunciato e dovrà rispondere di possesso di oggetti atti ad offendere. Non sono chiari i motivi che hanno generato la furiosa lite.