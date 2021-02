Calcio D, è Aldo Firicano il nuovo tecnico del Prato. Prende il posto di Esposito

Sport

Rimini

| 15:01 - 15 Febbraio 2021

Il tecnico Aldo Firicano.

Al posto del dimissionario Vincenzo Espsito il Prato ha scelto il nuovo tecnico. Si tratta di Aldo Firicano, 53 anni ex giocatore della Fiorentina, già allenatore di Borgo a Buggiano, Pergolettese, Forli (al posto di Vanigli, retrocessione in D) e Carrarese guidata nella stagione 2017-18. Nelle ultime tre stagioni Aldo Firicano è stato inattivo. Il nuovo allenatore biancazzurro verrà presentato nel pomeriggio nella sede di via Tacc e debutterà domenica nella difficile trasferta di Fiorenzuola. Intanto la società sta per cedere in prestito al Grassina il giovane Calosi che tornerà quindi a vestire il rossoverde, già indossato nella scorsa stagione (nella quale mise insieme 23 presenze e 3 reti).