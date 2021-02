Ruba nell'auto parcheggiata nel cortile dell'officina: denunciato

Cronaca

Rimini

| 14:55 - 15 Febbraio 2021

Foto di repertorio.



Nella notte di San Valentino un 22enne magrebino è stato sorpreso e denunciato dopo un furto a danno di un'automobile parcheggiata. I fatti sono avvenuti in via Trau a Bellaria Igea Marina, luogo dell'intervento dei Carabinieri. Il giovane nordafricano è stato fermato dopo aver rubato 90 euro e un paio di guanti all'interno di una vettura parcheggiata nel cortile di un'autofficina: aveva scavalcato la recinzione che appunto separa la proprietà privata dall'area pubblica, per mettere le mani sul bottino.