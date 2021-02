Blitz al residence, sequestrata eroina. Nei guai anche un giovane pusher di marijuana

Cronaca

La marijuana sequestrata a un 29enne riminese.

Nello scorso fine settimana sono state due le persone finite nei guai per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di competenza della compagnia di Rimini dei Carabinieri. I militari della sezione operativa hanno effettato una perquisizione domiciliare a carico di un 51enne riminese, pregiudicato, nel residence di Bellaria Igea Marina dov'era alloggiato, rinvenendo oltre 16 grammi di eroina, suddivisa in dosi, oltre a due dosi di hashish e al materiale per il confezionamento degli stupefacenti. L'uomo è stato arrestato. Denuncia a piede libero invece per un 29enne riminese, che nel pomeriggio di sabato (13 febbraio) è stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare e personale, di 110 grammi di marijuana.