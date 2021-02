Vaccino Covid over 80: dopo falsa partenza, a Rimini 1472 prenotazioni

Attualità

Rimini

| 14:09 - 15 Febbraio 2021

Prime prenotazioni vaccino anti Covid-19 per gli anziani del territorio riminese non residenti nelle Cra.



A Rimini sono state 1472 le vaccinazioni anti-Covid prenotate per altrettanti anziani nati nel 1936 o negli anni precedenti, nel primo giorno di prenotazioni (lunedì 15 febbraio). Nonostante alcune criticità fatte registrare in mattinata dal sistema, nell'Ausl Romagna sono state in tutto 5823 la vaccinazioni messe in calendario, con Forlì "fanalino di coda" (1362) e Ravenna a quota 1804. Nel resto della regione: 13mila prenotazioni a Bologna e provincia, 1.020 a Imola, 500 a Piacenza, 1.327 a Parma, 1.500 a Reggio Emilia, 2.850 a Modena, 1.750 a Ferrara. "Sono in via di risoluzione alcuni problemi registrati sulla piattaforma Cupweb e l’Ausl Romagna è al lavoro per risolvere qualche criticità temporanea", precisa l'amministrazione regionale in una nota.