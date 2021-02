Museo del Balì: si lavora per la riapertura a inizio marzo, zona gialla permettendo

Attualità

Marche

| 14:03 - 15 Febbraio 2021



Auspica una riapertura a marzo la direzione del Museo del Balì, il museo più originale della Marche, in località San Martino a Saltara di Pesaro Urbino, a una decina di km da Fano. L'obiettivo è una riapertura due giorni a settimana, "in cui garantire una sicurezza maggiore anche grazie all'arrivo della bella stagione che permetterà di arieggiare i locali". Dipenderà certamente dalla classificazione della Marche in zona gialla (permessa la riapertura dei musei da lunedì a venerdì), ma al Museo del Balì si stanno comunque svolgendo lavori di manutenzione in previsione della riapertura, e nel contempo sono attivi il tour virtuale delle sale, le dirette dall'osservatorio, la didattica a distanza con le scuole e a breve partiranno corsi online. "Vi invitiamo a seguirci sui social e sul sito del Museo che troverete costantemente aggiornati", spiega lo staff del Museo del Balì.