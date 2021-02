Basket C Silver, la Pall. Titano chiede l'ammissione alla Coppa del Centenario

Sport

Repubblica San Marino

| 14:02 - 15 Febbraio 2021

La Pallacanestro Titano comunica di aver inviato a FIP – Comitato Regionale Umbria, la richiesta di ammissione alla “Coppa del Centenario”.

Tenendo conto dell’assoluta particolarità della presente stagione agonistica, il Comitato Regionale ha concesso alle società libertà di confermare l’iscrizione al campionato di C Silver o, in subordine, di partecipare alla suddetta Coppa, da svolgersi non prima del 18 aprile e con formula decisa sulla base delle adesioni.

La Pallacanestro Titano, stanti le condizioni attuali preferisce, pur a malincuore, non aderire ad un’immediata ripresa della stagione regolare. Troppi i fattori contrari, a parer nostro: la difficoltà nell’aderire a protocolli giusti ma stringenti, il nodo trasferte, le possibili conseguenze della ripresa sulla vita di tutti i giorni degli atleti, che prima di tutto sono studenti e lavoratori. L’attuale situazione relativa alla pandemia da Covid-19, con numeri di contagi sempre alti e con i rischi secondo noi annessi a una ripresa, è stata decisiva nella nostra scelta.

Per tutti questi motivi abbiamo inviato richiesta di ammissione alla “Coppa del Centenario”, in programma non prima del 18 aprile, quando la situazione generale del paese, lo auspichiamo, renderà più affrontabile lo sviluppo di una competizione sportiva come questa.

La delibera della FIP Umbria prevede che saranno iscritte alla C Silver 2021/2022 anche tutte le squadre che parteciperanno alla “Coppa del Centenario”.