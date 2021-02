Marijuana e funghetti allucinogeni in casa: nei guai un giovane sammarinese

Attualità

15 Febbraio 2021

Un giovane è finito nei guai al termine di un controllo della Gendarmeria sammarinese, avvenuto lo scorso mercoledì (10 febbraio), in quanto trovato in possesso di un involucro con dieci grammi di marijuana. Dopo la denuncia a suo carico, la Gendarmeria ha proseguito gli accertamenti, individuando un secondo ragazzo, un sammarinese, colui che aveva ceduto lo stupefacente al denunciato. Alle 8.45 del giorno successivo (giovedì 11 febbraio) è stato fermato e da lì si è proceduto con le perquisizioni, personale e domiciliare, che hanno permesso il rinvenimento di 30 grammi di marijuana, un vasetto con funghi allucinogeni, oltre alla somma di mille euro in contanti. Accusato di spaccio, è stato portato al carcere dei Cappuccini e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.