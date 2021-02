Attualità

Repubblica San Marino

| 13:41 - 15 Febbraio 2021

Bollettino Covid San Marino 15 febbraio 2021.

A San Marino rimangono 30 i decessi nella seconda ondata pandemica da nuovo coronavirus, dal 1 luglio a oggi (lunedì 15 febbraio), mentre nelle ultime 48 ore si sono registrati 15 nuovi casi su 166 tamponi e otto guarigioni. In ospedale risultano ricoverate 17 persone: rispetto al bollettino di venerdì (12 febbraio) si registrano 4 ricoveri in più nel reparto Covid (totale 13), 2 in meno in terapia intensiva (4). In isolamento domiciliare si trovano 235 persone.