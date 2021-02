In sei al tavolo da quattro: sanzionati clienti e titolare del ristorante

Cronaca

Rimini

12:30 - 15 Febbraio 2021

In sei in un tavolo da quattro, in barba alle normative anti Covid. Per un ristorante di Rimini è scattata ieri (domenica 14 febbraio) la sanzione, identica sorte per i sei clienti, tutti non conviventi. Il blitz della Polizia è scattato a seguito di segnalazione al 112. Non è stata l'unica violazione riscontrata: anche davanti alla cassa la clientela non rispettava la distanza di sicurezza richiesta e ciò ha fatto aumentare la sanzione della quale è stato destinatario il titolare del ristorante.