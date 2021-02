Palestra al parco dei Cerchi, il Comune di Coriano emette un bando

Attualità

Coriano

| 12:10 - 15 Febbraio 2021

Il parco dei Cerchi di Coriano.



La giunta comunale di Coriano ha approvato il progetto di fattibilità dei lavori per la realizzazione di una nuova area fitness attrezzata, per praticare sport a corpo libero all’aria aperta. L’opera comporta un investimento di 20 mila euro, dei quali 10 mila finanziati attraverso la partecipazione al bando denominato “Sport nei parchi”. L’area pubblica individuata per la realizzazione del secondo modello progettuale “medium”, è situata all’interno del parco dei Cerchi a Coriano, perfettamente in linea con i requisiti posti all’interno del bando.